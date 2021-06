[Étude] Après le confinement, les salariés ne veulent pas retrouver le travail d'avant

Quelles que soient les consignes gouvernementales, le retour à la normale dans les entreprises risque d'être moins simple que prévu, selon les résultats d'une étude réalisée par Harris Interactive pour Epoka (1). Seulement 49% des salariés non managers voient comme une bonne nouvelle le retour prochain au travail comme avant. La proportion monte à 53% pour les salariés qui ont travaillé à temps plein à leur domicile durant la pandémie et à 57% pour ceux qui ont pratiqué un mix de télétravail et de présentiel. Les plus enthousiastes sont les managers, qui sont 66 % dans cet état d'esprit.