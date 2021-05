Santé, créativité, télétravail... Les grands enjeux du retour au bureau après le pic du Covid-19

15 jours gratuits et sans engagement

Si de nombreux Français profitent allégrement de la réouverture des terrasses et des lieux culturels depuis le 19 mai, d'autres attendent encore impatiemment le 9 juin pour pouvoir retourner peu à peu au bureau. Les confinements successifs et la généralisation du télétravail ont complètement bouleversé l'organisation traditionnelle du monde de l'entreprise, qui doit désormais définir les conditions sine qua non d'une rentrée réussie.