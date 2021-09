Où en sont les grands projets ferroviaires, à l'heure du retour en grâce du TGV?

Le 1er juillet 2017, à l’occasion de l’inauguration des LGV Tours-Bordeaux et Paris-Rennes, le Président de la République Emmanuel Macron avait annoncé vouloir "améliorer les transports du quotidien et […] faire une pause sur les nouveaux grands projets. Il fallait sortir de cette dérive des projets non financés. Notre pays en a souffert." S'il reste un grand nombre de chantiers à mener sur les TER et les Intercités, visiblement, pour les LGV la pause est finie.