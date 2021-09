Pour les 40 ans du TGV, Emmanuel Macron lève les freins sur les grands projets et le financement des Intercités

L’anniversaire des 40 ans du TGV aura bien lieu le 22 septembre. En 1981, le président de la République de l’époque, François Mitterrand, avait inauguré ce jour-là la ligne Paris-Lyon avec ses fameux trains orange. Sept mois plus tôt, le 26 février, la rame numéro 16 avait pulvérisé le record du monde de vitesse, en atteignant 380 km/h. A partir du 27 septembre, elle roule à 260 km/h sur les tronçons adaptés pour la grande vitesse et relier Paris à l’ancienne capitale des Gaules en 2h40… Aujourd’hui, les rames roulent à 320 km/h. Et aller plus vite n’est plus un sujet d’actualité. Confort, économie et petits prix sont les priorités. Avec le financement des trains de demain, sur lequel Emmanuel Macron a quelque peu rasséréné la SNCF le 17 septembre. A la veille des Journées européennes du patrimoine, le président de la République, venu lancer les festivités de l'anniversaire du TGV au Ground Control, gare de Lyon à Paris, n'est pas arrivé les mains vides.