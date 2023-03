Mustela en marche vers l’entreprise régénérative

En 2027, Mustela arrêtera les lingettes pour bébé, faisant une croix sur 20% de son chiffre d'affaires. Depuis 2015, le fabricant a travaillé pour les rendre compostables. Mais les lingettes restent un produit à usage unique, non durable. Et si la loi Agec prévoit leur interdiction en 2040, «pour nous, c'est trop tard», explique Sophie Robert-Velut, la directrice générale des opérations dermocosmétique et rhumatologie des laboratoires Expanscience, propriétaire de la marque de produits de soin pour bébés.

