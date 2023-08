La France redevient première exportatrice d’électricité en Europe, le déficit de la balance commerciale se réduit… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

La France de nouveau leader en matière d’exportation d’électricité en Europe

17,6 térawattheures. Telle est la quantité d’électricité exportée par la France vers les pays européens au premier semestre 2023. Selon le cabinet d’analyse EnAppSys cela fait de l’Hexagone le premier pays exportateur de cette énergie en Europe sur les six premiers mois de l’année 2023 devant la Suède (14,6 TWh) et l’Espagne (8,8 TWh). En 2022, à cause d’une production électrique très faible, la France était devenue pour la première fois depuis 40 ans importatrice nette d’électricité. Depuis, la disponibilité du parc nucléaire a augmenté tout comme la production hydraulique qui avait reculé en 2022 de 20% par rapport à la moyenne 2014-2019 du fait des températures élevées et des faibles précipitations.

L’économie française en légère croissance au troisième trimestre

Un bon signal. La Banque de France, dans son enquête mensuelle de conjoncture publiée mercredi 9 août, estime que le PIB devrait croître au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent. L'activité a progressé au mois de juillet dans l’industrie, les services et le bâtiment. L'indicateur d'incertitude est quant à lui en repli dans les trois secteurs. D’après les industriels, pour le quatrième mois consécutif, les prix sont en nette baisse pour les matières premières et se stabilisent pour les produits finis.

TSMC officialise l’implantation de sa première usine européenne

Cela faisait de longs mois que l’on attendait le feu vert de TSMC pour la construction de sa première usine européenne à Dresde, en Allemagne. C’est désormais fait. Le conseil d’administration du fabricant taïwanais de semi-conducteurs a approuvé mardi 8 août un investissement de 3,5 milliards d'euros pour son futur site. La mégafab devrait coûter au total 10 milliards d’euros financés notamment par des subventions allemandes et européennes. La construction doit débuter au cours du second semestre 2024 et la mise en production est prévue pour fin 2027 au plus tard.

Au premier semestre 2023, le déficit de la balance commerciale se réduit

La France a réduit son déficit commercial au premier semestre 2023. Ainsi, celui-ci est passé de 89 milliards d’euros au deuxième semestre 2022 à 54 milliards d’euros les six premiers mois de l’année 2023. Cela s’explique d’une part par la baisse des prix de l’énergie bien que la facture - de plus de 30 milliards d’euros - reste élevée et les exportations d’armes. Les secteurs de l’aéro et des parfums et cosmétiques ont aussi porté ces résultats, ils ont vu leurs exportations croître de +12% avec un excédent de +16 milliards d'euros pour le premier et de +7% avec un excédent de 8 milliards d'euros pour le second. L’automobile et le textile ne sont pas en reste avec respectivement +8% et +3%.

Une première usine pour le concepteur de générateurs électriques à hydrogène H2SYS

Lauréate du programme French Tech 2030, la société basée à Belfort (Territoire de Belfort) qui conçoit des générateurs électriques à hydrogène H2SYS va construire sa première usine en Nord Franche-Comté. Celle-ci devrait voir le jour à l’horizon 2025 et nécessiter un investissement de 10 millions d’euros. «Nous passerons d’une capacité de production actuelle d’environ 150 machines par an à 800 ou 1 000 machines annuelles» a expliqué Sébastien Faivre, le PDG d'H2SYS, à L’Usine Nouvelle.

OVHcloud met la main sur la start-up allemande Gridscale

Le spécialiste français du cloud computing OVHcloud a annoncé le 4 août être entré en négociations exclusives pour le rachat de la start-up basée à Cologne (Allemagne) Gridscale pour un montant inconnu. Un rachat que l’industriel tricolore justifie par la volonté de se développer dans l’edge computing - un modèle d’architecture informatique qui consiste à traiter les données en périphérie du réseau, là où elles sont générées. Cette acquisition lui permettrait également d’accélérer son déploiement géographique, Gridscale s’étant principalement développé en Allemagne, Autriche, Suisse et aux Pays-Bas alors qu’OVHcloud réalise près de la moitié de son chiffre d’affaires dans l’Hexagone.

Dans la Meuse, Essilor bat des records dans la production des verres ophtalmiques spéciaux

80 000 verres ophtalmiques spéciaux - destinés aux personnes souffrant d’extrême myopie ou d’hypermétropie - sortent chaque année du site Essilor de Ligny-en-Barrois (Meuse), où se trouve l’unique ligne mondiale du groupe pour la production de verres spéciaux. Au total, 81 salariés façonnent avec minutie ces produits dans l’unité de production. Ils détiennent même des records mondiaux de verre avec des corrections allant jusqu’à -108 en myopie (une myopie considérée comme extrême démarre à -16) et +90 en hypermétropie, sachant que la barre critique sur ce segment démarre à partir de +8.