Au coeur de la Meuse, Essilor bat des records pour produire des verres ophtalmiques spéciaux

De l’extérieur, c’est légèrement trompe-l’oeil. On sent bien un héritage du passé, le site SL Lab d’Essilor, à Ligny-en-Barrois (Meuse) étant un berceau historique du spécialiste français des verres ophtalmiques, fusionné depuis 2018 avec le lunetier italien Luxottica. Les premiers murs ont poussé ici, dans la Meuse, en 1867 avec la société Essel, laquelle s’était associée en 1972 avec l’entreprise Silor. Mais les vastes bâtiments laissent à penser que leurs murs abritent des lignes de production dernier cri et entièrement automatisées. Ce n'est pas toujours le cas.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]