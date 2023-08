La France redevient le premier pays exportateur d’électricité en Europe

La France est repassée en tête des plus gros pays exportateurs d’électricité en Europe lors des six premiers mois de l’année 2023 selon le cabinet d’analyse EnAppSys. En 2022, la production totale d’électricité dans l’Hexagone était tombée à son niveau le plus bas depuis 1992 en raison d’une faible disponibilité du parc nucléaire et d’un recul de la production hydraulique.