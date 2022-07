[La France du biosourcé] En Centre-Val de Loire, la filière cosmétique en pleine mutation

Pour la filière cosmétique du Centre-Val de Loire (6 000 salariés dans 51 entreprises), la mutation vers le biosourcé, déjà bien entamée, rime avec plus de technicité. « Le recours à plus d’ingrédients naturels suppose de repenser les process pour assurer la stabilité des actifs et la reproductibilité des lots. Parce qu’en fonction des origines et des récoltes, on peut avoir des variabilités importantes », détaille Didier Guérin, le dirigeant d’Inavive Lab, fabricant de crèmes et de soins bio pour plusieurs marques telles qu’Acorelle, Cattier et Cinq Mondes. Pour ce sous-traitant de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), cette grande variabilité a été maîtrisée au fil du temps par « plus de contrôles microbiologiques et organoleptiques et beaucoup de formation des opérateurs ».

[...]