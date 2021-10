En Centre-Val de Loire, l’industrie cosmétique bousculée par la hausse des prix des emballages

Le rebond de la croissance en Asie fin 2020, même si elle ralentit, suivi de la reprise économique en Europe et aux Etats-Unis, réjouit les marques cosmétiques comme Coty, dont l'usine française est à Chartres (Eure-et-Loir), ou Procter et Gamble, présent à Blois (Loir-et-Cher). Ce que ces entreprises disent moins, c’est que la plupart des sorties de leurs nouveaux produits sont décalées de 3 à 6 mois. "Le monde de la cosmétique s’est réveillé en mai et a commencé à passer des commandes très lourdes auprès des fournisseurs. Il y a eu embouteillage. Aujourd’hui, en production, nous travaillons sur les plans d’avril et mai 2022. Nous sommes dans le just to time un peu comme dans l’industrie automobile : ce qui est produit la semaine est livré la suivante", a dévoilé récemment Philippe Bénacin, PDG d’Interparfums (Mont-Blanc, Jimmy Choo, Lanvin, Rochas…).