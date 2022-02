L’acier enfin prêt à passer au vert

© J. Linblad JR / SSAB Le suédois SSAB a déjà fourni à Volvo 25 tonnes d’acier produit avec de l’hydrogène vert.

Acier vert n’est plus un oxymore. En août 2021, le sidérurgiste SSAB a livré au constructeur Volvo 25 tonnes d’acier zéro fossile. Une première mondiale réalisée en partenariat avec le minier LKAB, qui a réussi à utiliser une technologie éprouvée, la réduction directe au gaz (DRI), avec de l’hydrogène vert produit grâce à l’hydroélectricité de l’électricien Vattenfall. Rassemblées au sein du consortium Hybrit, ces trois entreprises suédoises ont annoncé l’industrialisation commerciale du procédé dès 2025 en Suède. Obligeant notamment le géant de l’acier européen, ArcelorMittal, à bousculer sa stratégie climat.

En Europe, l’heure n’est plus au développement des technologies palliatives permettant de réduire de 10 à 20 % l’empreinte de la production d’acier dite « intégrée » alliant hauts-fourneaux et convertisseurs à oxygène (BF-BOF) : torréfaction de biomasse, injection de gaz pour diminuer l’usage du coke et capture du CO2 (CCUS) des gaz sidérurgiques pour produire des composés chimiques utiles à l’industrie, comme l’éthanol. La priorité est désormais au remplacement des vieux hauts-fourneaux par des DRI à l’hydrogène vert ou, à défaut, au gaz naturel mais convertibles à l’hydrogène, associés à des fours à arc électrique (FEA), avec ou sans CCUS, partout où cela est possible.

Cet article est réservé aux abonnés

