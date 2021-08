Pourquoi la Finlande applaudit quand l'aciériste suédois SSAB livre à Volvo son premier acier vert

15 jours gratuits et sans engagement

C’est l'une des rares très bonnes nouvelles pour le climat à la veille de la COP 26. Le consortium suédois Hybrit (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology), lancé en 2016 par le minier LKAB, l’aciériste SSAB et l’énergéticien Vattenfall, a produit le premier acier zéro fossile. Les premières planques d’acier vert ont été livrées au constructeur automobile Volvo le 18 août. Elles ont été obtenues grâce à une technologie de réduction du minerai avec de l’hydrogène développée dans l’usine pilote Hybrit à Luleå, en Suède. Cette dernière a produit en juin 2021 sa première éponge de fer désoxydé, qui a ensuite été transformée en acier dans un four à arc électrique de SSAB et laminé sur son site de Oxelösund.