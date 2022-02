ArcelorMittal ajoute 1,7 milliard d'euros d'investissements pour Dunkerque et Fos à son plan acier vert

Dix milliards de dollars. C’est le montant des investissements qu’ArcelorMittal veut réaliser sur ses sites de production pour réduire de 35 % ses émissions de CO2 d’ici à 2030 en Europe, puis atteindre la neutralité carbone en 2050 au niveau mondial sur ses scopes 1 et 2 (production et énergie). Premier producteur européen, le groupe, qui compte 168 000 salariés et a réalisé 53,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2020, pourrait investir 35 % de ce montant d’ici à 2025, si les aides d’État, validées par Bruxelles, suivent. Il faudrait qu’elles couvrent 50 % des dépenses, estime ArcelorMittal.