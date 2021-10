[Idée verte] Sans colle, recyclable… Avec Décathlon, le plasturgiste Demgy Atlantique réinvente la chaussure de foot

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Demgy La chaussure Traxium Compressor est conçue en une passe et est recyclable.

Elle s'appelle Traxium Compressor. Avec sa combinaison de couleurs vives, la paire de chaussures à crampons d'un nouveau genre ouvre de nouvelles perspectives à son fabricant, Demgy Atlantique, et à son client, Décathlon. « Parler de chaussures de football dans une usine de plasturgie, ce n’est pas commun », a admis, mardi 5 octobre, Frédéric Boistard, directeur de Kipsta, la marque de football de Décathlon, depuis l’usine de Demgy Atlantique située à Gétigné (Pays de La Loire).

Ce site est l’un des sept que compte Demgy Group à travers le monde (quatre en France, deux en Roumanie, un aux Etats-Unis). Le groupe emploie 700 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 54 millions en 2020. Spécialiste de l’injection et des composites thermoplastiques, l’usine produit généralement des pièces destinées à l’automobile, à l’aéronautique, ou à la bagagerie de luxe. Pour le plasturgiste, cette paire de chaussures de foot est donc une piste de diversification en puissance. Et un exemple de produit écoconçu.

Quarantaine de prototypes

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]