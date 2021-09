[L'instant tech] L'infrarouge, une piste pour trier les textiles usagés à l'échelle industrielle

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Simon Philippe SOEX et Refashion estiment que le prototype industriel sera capable de trier jusqu'à 600 kg de vêtements par heure en 2023.

« Aujourd'hui, parmi les déchets textiles, 60% sont réutilisables en seconde main, décrit Cécile Martin, responsable innovation chez Refashion. Mais la tendance risque de s'inverser d'ici à 2030, abaissant les réutilisations à 40% et augmentant les besoins de recyclage. » En cause, la baisse de qualité des vêtements mis sur le marché - une tendance liée à la fast-fashion -, le développement des ventes entre particuliers (comme Vinted) ou encore l'augmentation des systèmes de collecte. Pour Cécile Martin, le recyclage des textiles est donc l'un des grands enjeux des prochaines années. Mais encore faut-il pouvoir les trier efficacement.

Les différentes matières utilisées dans l'industrie vestimentaire restent problématiques. On ne recycle pas le coton comme on recycle les polyamides. L'identification des produits est donc essentielle. Si le tri manuel reste indispensable pour juger si un habit est réemployable, ce système n'est pas performant pour les processus de recyclage. « Les personnes ont tendance à couper les étiquettes », précise Cécile Martin. Connaître la composition d'un produit est donc complexe et quasiment impossible à la main.

Scanner à infrarouge

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]