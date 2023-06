En rachetant La Méridionale, CMA CGM renforce sa nouvelle division «transport maritime spécialisé»

Bolloré Logistics, La Provence, La Tribune… CMA CGM multiplie les rachats dans la logistique et les médias ces derniers mois. Mercredi 31 mai, c'est sur La Méridionale que le groupe marseillais a annoncé avoir mis la main. La compagnie de transport de personnes, de véhicules et de fret assure des liaisons par bateau entre la Corse, le Maroc et Marseille et emploie 600 collaborateurs. Contacté, CMA CGM n’a pas souhaité dévoilé le montant de l’opération.

