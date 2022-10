[Chronique éco] Comme d’autres milliardaires, l’armateur Rodolphe Saadé vogue désormais vers les médias

Avec une fortune professionnelle estimée par Forbes aux alentours de 41 milliards de dollars, Rodolphe Saadé, le patron de CMA-CGM a grimpé cette année sur le podium des trois plus grandes fortunes françaises derrière Bernard Arnaud (LVMH) et Françoise Bettencourt Meyers (L’Oréal). Et que fait un milliardaire français, lorsqu’il atteint un tel niveau ? Il investit dans l’art ou dans les médias. Le 30 septembre, le tribunal de commerce de Bobigny a autorisé l’armateur, dont les profits tutoient les sommets, à racheter les actions détenues par GLB (Groupe Bernard Tapie) dans le quotidien régional La Provence, clôturant une bataille avec un autre milliardaire, Xavier Niel.

Pour investir dans ce journal de Marseille, la ville où son siège social est installé, il s’est battu bec et ongles.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]