Ecowatt, l'atout de RTE pour passer l’hiver sans coupures électriques

«Notre standard est saturé d’appels d’entreprises qui veulent signer des conventions Ecowatt», assure Xavier Piechaczyk, président du directoire de RTE, lors d’une conférence de presse mercredi 14 septembre relatives aux scénarios pour l’hiver 2022-2022. L’outil Ecowatt du gestionnaire de réseau électrique, initialement créé pour alerter sur les problèmes d’approvisionnement dans les deux péninsules énergétiques de métropole, la Bretagne et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a en effet été généralisé à toute la France fin 2020. A la veille d’un hiver plus compliqué que jamais en termes d’approvisionnement électrique, pour cause de crise énergétique amplifiée par la guerre en Ukraine, et d’une indisponibilité historique du parc nucléaire français, cet outil est devenu la pièce maîtresse du dispositif pour éviter d'avoir à actionner les leviers de sauvegarde du réseau que sont l’interruptibilité (1,2 GW de coupure d’électricité chez les électro-intensifs), la baisse de tension et les coupures d'électricité tournante (2 heures maximum).

Des alertes orange et rouge selon les besoins

[...]