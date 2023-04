Un accord de la branche Syntec élargit les forfaits jours à de nouveaux salariés

«Ouvrir le recours aux forfaits jours à de nouvelles catégories de salariés sans être obligées de passer par un accord dérogatoire était attendu des entreprises depuis dix ans! se réjouit Nicolas Cuvier, délégué aux affaires sociales de la Fédération Syntec. Avec cet accord, nous leur proposons un cadre sécurisé, utile notamment aux petites entreprises de la branche, dont les salariés théoriquement aux 35 heures, pourraient en réalité ne pas compter leurs heures…» Le 13 décembre 2022, la Fédération Syntec et Cinov, représentants de la branche patronale des bureaux d’études et cabinets de conseils, ont signé trois accords avec la CFDT et la CFTC, majoritaires à elles deux. Un quatrième accord, portant sur la création d’un congé de deux jours en cas de fausse-couche d’une salariée ou de la conjointe d’un salarié, a en plus été signé par la CGT et la CFE-CGC.

Régularisation de situations juridiques risquées

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]