Cette pépite française du nucléaire est aussi discrète qu'indispensable à nos armées…

C’est sûrement l’entreprise la plus discrète du secteur de la défense tout en étant l’une des plus critiques. De qui s’agit-il ? TechnicAtome. Elle joue un rôle unique dans la BITD, la base industrielle et technologique de défense française. L’entreprise conçoit et fabrique des réacteurs de propulsion nucléaire destinés à être embarqués et le plus compacts possible afin de répondre aux exigences de la Marine nationale.