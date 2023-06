Une balance poids plume chez Terraillon

Terraillon, spécialiste français du pèse-personne, se lance dans le made in France avec Frenchy. Ce nouveau pèse-personne de la gamme Green Collection, en verre et en ABS 100 % recyclé noir anti-dérapant avec écran de 35 mm, est conçu en France et assemblé dans des ateliers familiaux spécialisés en plasturgie en Auvergne-Rhône-Alpes. Le plastique recyclé de sa coque provient majoritairement d'appareils informatiques en fin de vie.