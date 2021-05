Techteam : L’étape suivante de la transformation

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Une feuille de route pour assurer le succès de la transformation des entreprises, c’est ce que proposent les experts de Techteam. Créé en 2008, le cabinet de conseil s’est rapidement positionné sur l’amélioration de la performance industrielle et accompagne aujourd’hui ses clients dans leur métamorphose vers le 4.0. « L’année Covid a mis les entreprises face à la nécessité de leur transformation », pose Vincent de Bentzmann, président de Techteam. « Il y a un véritable phénomène d’accélération : notre rôle est d’aider les entreprises, et leurs équipes, à réussir cette transformation. »Pour y parvenir, la méthode est pragmatique. « D’abord, nos experts réalisent un diagnostic de la maturité digitale et organisationnelle de l’entreprise, puis l’étape « smart idea » propose une feuille de route. Enfin, pour sa réalisation, l’étape assistance à maîtrise d’ouvrage intègre une équipe opérationnelle pour épauler le client dans l’exécution de son projet », détaille Sébastien Ricci, Directeur général de Techteam. L’objectif : faire monter en maturité les équipes de ses clients. « Dans la performance industrielle, le Lean Manufacturing reste d’actualité. Techteam y ajoute des technologies au juste niveau afin de passer à l’Hyper Manufacturing pour viser l’excellence opérationnelle. Techteam n’impose pas à l’entreprise une révolution, mais une métamorphose », reprend Vincent de Bentzmann.

Transformation dynamique

Le cabinet accompagne les industriels de tous secteurs et de toute taille. « Récemment, un grand laboratoire d’analyses nous a sollicités pour son plan de transformation », relate Sébastien Ricci. « Cette société passe actuellement un seuil de capacité. Face à la croissance de son volume d’analyse d’échantillons, il était indispensable de changer de mode de fonctionnement. Nous les avons conseillés dans ce changement de dimension : quelles étapes de leur production automatiser ? comment interfacer les données existantes avec les nouveaux équipements ? quels impacts sur l’organisation et les hommes ? Nous avons notamment utilisé nos outils de modélisation des flux – logiciel de simulation Arena –. »Autre solution mise au point par Techteam, Prism DT. « C’est une démarche de création qui permet de construire rapidement de puissants outils d’aide à la décision », explique Vincent de Bentzmann. « L’idée est de modéliser le métier du client, de récupérer de la donnée de qualité, de la traiter par différents outils comme l’intelligence artificielle, afin d’en dégager les scénarios optimisés sur les volets humain, organisationnel et fi nancier. Cette solution permet d’anticiper et d’être agile pour intégrer les évolutions de son environnement. »

Transformation

Le grand puzzle de la transformationMettre l’humain au centre dans l’intégration de ces nouvelles solutions, c’est d’ailleurs une des forces du cabinet Techteam : « Certaines entreprises n’ont pas encore assimilé la dimension humaine dans leur évolution. Pourtant, dans toutes les technologies qu’on implémente pour transformer l’entreprise, l’humain est, et doit rester, au centre », souligne Vincent de Bentzmann.

Pour mettre en place cette transformation de l’humain, l’hybridation des compétences est un gage de succès. Pour Sébastien Ricci, « notre équipe d’experts est pluridisciplinaire, ce qui lui permet d’avoir une approche globale en faisant dialoguer les différents métiers. Cet atout devient un élément au service des hommes dans une exigence de performance industrielle. »

