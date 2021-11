Plus de bouteilles recyclées à Saint-Yorre, un contrat pharaonique pour Alstom, Eramet relance l'extraction de lithium... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Alstom Alstom a remporté un contrat pour la fourniture de 55 rames pour le métro du Caire.

Une nouvelle usine de recyclage des bouteilles en PET A Saint-Yorre

L’embouteilleur d’eaux Sources Alma (marques Cristaline, Thonon, Saint-Yorre, Vichy Célestins…) a inauguré le 8 novembre sa nouvelle Roxpet à Saint Yorre (Allier). Présenté comme unique au monde par son intégration, de la transformation de la matière recyclée à l’embouteillage, cette unité régénèrera 20 000 tonnes de PET pour accélérer l'incorporation de plastique recyclé dans ses bouteilles d'eaux gazeuses St-Yorre et Vichy Célestins.

Un contrat pharaonique pour Alstom en Egypte

Alstom a signé le 8 novembre un contrat de 876 millions d’euros pour la modernisation de la ligne 1 du métro du Caire. Il prévoit la livraison de 55 rames Metropolis de neuf voitures et leur maintenance pendant huit ans. Le Metropolis, un train recyclable à 98 %, sera produit en grande partie sur le site de Petite-Forêt à Valenciennes (Nord).

Eramet relance son projet lithium en Argentine

Le groupe minier et métallurgique français Eramet va lancer début 2022 la construction de l’usine d’extraction de lithium sur son gisement de Centenario-Ratones, au nord de l'Argentine. Un projet resté sous cocon depuis le printemps 2020, faute de moyens, mais qui s'appuie sur une technologie innovante préservant le salar. Eramet s’associe pour cela au groupe chinois Tsingshan, qui détiendra 49,9% du projet.

Le français Valneva va fournir jusqu'à 60 millions de vaccins anti-Covid à l’Union européenne

Après plus de neuf mois de négociations, le laboratoire franco-autrichien Valneva a signé le 10 novembre un accord avec la Commission européenne portant sur un maximum de 60 millions de doses de son vaccin anti-Covid, VLA2001. L’accord concerne la fourniture de 27 millions de doses en 2022, auxquelles pourraient s’ajouter 33 millions de doses supplémentaires en 2023. Valneva précise que l’accord nécessitera un « examen final, portant notamment sur les volumes requis par chacun des Etats membres de l’Union européenne ».

Deux nouvelles chaines d’usinage pour Stellantis à Dompierre-sur-Besbre

La fonderie Stellantis de Sept Fons, à Dompierre-sur-Besbre (Allier) entame sa reconversion. Spécialisé dans la fonderie et l’usinage pour la fabrication de carters pour moteurs diesel et de disques de frein, le site doit s’adapter à la chute d’activité de la filière diesel. Un investissement de 13 millions d'euros est annoncé pour rehausser la production de disques de freins, grâce à deux nouvelles lignes d'usinage.

[COP26] La France rejoint (tardivement) l'engagement à ne plus financer de projets fossiles à l'étranger

Les Etats-Unis, le Canada et 27 autres pays (dont la France, qui a longuement tergiversé) et institutions financières ont signé, durant la COP 26 à Glasgow, une déclaration pour arrêter leurs financements aux nouveaux projets d’énergies fossiles à l’étranger d’ici à fin 2022. Si l’Agence française de développement figurait dans la première liste de signataires, l’absence de la France en tant qu’Etat avait été remarquée. La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a finalement annoncé le ralliement de la France à l'initiative le 12 octobre.

Primo1D accélère la commercialisation de sa RFID en forme de fil

Grâce à une levée de 15 millions d’euros, la troisième depuis sa création (après celles de juillet 2014 et mars 2019), la pépite grenobloise Primo1D veut accélérer le déploiement commercial de sa technologie de RFID invisible sous forme de fil. Le fonds SPI (géré par Bpifrance) et Innovacom entrent dans ce troisième tour de table. La start-up ambitionne d’atteindre en 2024 un volume de ventes de 100 millions d'unités et un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros.