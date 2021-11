Primo1D lève 15 millions d’euros pour accélérer la commercialisation de sa RFID en forme de fil

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Primo1D E-Thread, la RFID en forme de fil développée par la start-up Primo1D.

Après les levées de 3 millions d’euros en juillet 2014, et de 6 millions d’euros en mars 2019, la pépite grenobloise Primo1D boucle en ce mois de novembre un troisième tour de table d’un montant de 15 millions d’euros. Outre les investisseurs historiques, l’opération bénéficie du soutien deux nouveaux investisseurs: le fonds SPI (géré par Bpifrance) et Innovacom.

« Nous avions atteint la maturité technologique en terme de produits et en étions jusqu’ici aux premiers déploiements commerciaux à titre pilote, explique à L’Usine Nouvelle Emmanuel Arène, cofondateur et directeur général de la start-up. Avec la nouvelle levée de fonds, nous allons passer aux déploiements à gros volumes auprès de nos clients, y compris à l’international, augmenter notre capacité de production et élargir notre base de clientèle. »

