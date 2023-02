Les trois acteurs qui ont le plus boosté leur cloud d’infrastructure en 2022 sont...

Le cloud d’infrastructure est rattrapé par le ralentissement économique. Selon le cabinet Synergy Research, la croissance du marché est tombée à «seulement» 21% au quatrième trimestre 2022, contre plus de 30% auparavant. Sur l’ensemble de l’année, le marché a grimpé 26%, à 227 milliards de dollars: 195 milliards de dollars pour le cloud public d’infrastructure (IaaS pour Infrastructure as a service et PaaS pour Platform as a service) et 32 milliards de dollars pour les services managés de cloud privé. En 2021, la croissance était de 37%. Mais cette lecture de l’évolution du marché en pourcentage masque un développement plus important qu’il n’y paraît. En valeur, le marché s’est gonflé de 47 milliards de dollars en 2022, presqu'autant que l’augmentation de 49 milliards de dollars en 2021. Selon les chiffres communiqués à L’Usine Nouvelle par Synergy Research, trois acteurs captent près de 80% de ce gain.

66% du marché capté par seulement trois acteurs

