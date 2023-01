L’écosystème mondial du cloud pèse déjà plus de 500 milliards de dollars

La manne dont bénéficie l’ensemble de l’écosystème de cloud a dépassé pour la première fois le seuil de 500 milliards de dollars dans le monde. Selon le cabinet Synergy Research, le marché correspondant a atteint 544 milliards de dollars en 2022, ce qui représente une augmentation de 21% par rapport à 2021.

En plus des fournisseurs de services cloud, le cabinet inclut dans l’écosystème les équipementiers du cloud comme Dell, HPE ou Cisco ainsi que les hébergeurs de colocation de datacenters comme Equinix, Digital Realty et CyrusOne. Les services cloud proprement dit ont représenté un marché de 424 milliards de dollars en 2022, dont 195 milliards de dollars pour le segment de cloud public d’infrastructure (IaaS pour infrastructure as a service, et PaaS pour platform as a service). Pour fournir ces services, les opérateurs cloud ont investi 120 milliards de dollars en 2022 dans la construction, l’équipement ou la location de datacenters.

Microsoft, fournisseur cloud et équipementier

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]