Selon une étude du cabinet Markess by Exaegis, le marché français du cloud, tous segments confondus, a augmenté de 15,5% en 2021 à près de 16 milliards d’euros, et devrait poursuivre sa dynamique avec une croissance composée de 14% au cours des quatre prochaines années. De quoi lui faire dépasser les 27 milliards d’euros en 2025. La part du cloud dans le marché hexagonal des logiciels et services numériques passerait alors de 29% en 2021, à plus de 40% en 2025. Les dépenses des entreprises et organisations publiques dans les services cloud devraient gonfler en moyenne de 2,8 milliards d’euros par an entre 2021 et 2025.

+37% par an pour le cloud d'infrastructure

Le segment des services de logiciel à la demande (SaaS pour Software as a service) reste le principal moteur. Avec une croissance composée de 17%, cette activité devrait grimper de 6,1 milliards d’euros en 2021, à 11,4 milliards d’euros en 2025. Mais c’est le segment des services d’infrastructure à la demande (IaaS pour Infrastructure as a service), estimé à 1,4 milliard d'euros en 2021, qui constituera le véritable accélérateur du marché, avec une croissance composée de 37% entre 2021 et 2025.

L’autre segment à forte dynamique réside dans les services de sécurité autour des environnements cloud. Avec une croissance composée de 29,2 % au cours des quatre prochaines années, leur marché devrait quasiment tripler en quatre ans pour dépasser 700 millions d’euros en 2025.

Marché français du cloud de 2020 à 2025 en milliards d'euros (Source : Markess by Exaegis)