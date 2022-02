Qui a le plus profité du boom du cloud d’infrastructure en 2021?

© Microsoft La polarisation entre grands et petits acteurs du cloud s'accentue.

Le boom du cloud d’infrastructure ne se dément. Selon le cabinet Synergy Research, le marché mondial a bondi de 37% en 2021, à un total de 137 milliards de dollars. Le chiffre englobe les services d’infrastructure à la demande (IaaS pour infrastructure as a service + PaaS pour plateform as a service) ainsi que les services managés de cloud privé, qui représente environ 20% de l’ensemble du marché.

Polarisation croissante en gros et petits acteurs

Mais seulement une poignée de grands acteurs profitent de cette effervescence pour gagner du terrain. Amazon Web Services, le bras armé d’Amazon dans le cloud, conserve sa prédominance avec une part de marché intacte de 33% au quatrième trimestre 2021, selon Synergy Reseach. Microsoft continue à consolider sa position de principal challenger. En 18 mois, il a réussi à doubler sa part de marché pour la porter à 21% au quatrième trimestre. Il est suivi par Google et Alibaba, crédités de parts respectives de 10% et 6%. Parmi les autres acteurs, qui se distinguent par une croissance plus rapide que l’ensemble du marché, figurent les chinois Huawei, Baidu, Tencent, China Telecom et JD Cloud. Mais aucun, en dehors de Tencent, ne détient une part supérieure à 1%.

Les autres petits et moyens acteurs comme IBM, Oracle, Salesforce, Rackspace, NTT, Fujitsu, SAP, OVHcloud, T-Systems ou Orange profitent de la dynamique globale, mais progressent moins vite que l’ensemble du marché. Résultat : ils tendent à se faire marginaliser pour être relégués à des rôles d’acteurs de niche, selon Synergy Research.

Evolution de la part de marché des principaux acteurs du cloud en %. Source : Synergy Research