Le groupe Bel va mieux rémunérer les producteurs de lait bas-carbone

15 jours gratuits et sans engagement

"Une alimentation animale relocalisée mieux rémunérée". Ces mots, prononcés par Gilles Pousse, président de l'Association des producteurs Bel de l'Ouest (APBO) sont au coeur du nouvel accord signé par le groupe Bel, propriétaire des marques Kiri, La Vache qui rit et Babybel et par les 780 producteurs de l'association. Ce 7 décembre, l'industriel laitier aux 3,46 milliards d'euros de chiffre d'affaires a, en effet, annoncé la mise en place d'une prime de 5 euros pour 1000 litres aux producteurs fournissant une alimentation 100% européenne à leur bétail.