[L’industrie c’est fou] Le plus grand t-shirt du monde a été fabriqué à partir de plastique recyclé

Les plus longs poils d’oreilles, la plus grande variété de fromages sur une pizza, la plus grande ouverture de bouche… Le Guinness World Records récompense des exploits toujours plus insolites. Fin avril, l'institution a distingué Asociatia 11even, Kaufland Romania et la Federatia Romana pour avoir créé le plus grand t-shirt au monde (108,96 m de long pour 73,48 m de large, soit un peu plus de la taille d’un terrain de rugby). S’il paraît absurde et inutile, ce travail a été réalisé pour la bonne cause. En effet, une fois le record enregistré, ce haut coloré a été découpé en 10 000 pièces de vêtement destinées aux enfants défavorisés. Constitué de 500 000 bouteilles de plastique valorisées collectées en trois semaines par les supermarchés Kaufland et cousues en un mois, l’immense t-shirt avait également pour objectif d’encourager les roumains à recycler.

Cette prouesse revêtait également une certaine visée patriotique. La bande de couleur jaune orange et bleu que l'habit arbore rappelle le drapeau du pays. Le jour de l’enregistrement du record, plus de 120 volontaires des clubs de rugby de Bucarest sont venus prêter main forte pour étendre le vêtement. Il leur a fallu une journée entière pour y parvenir, car le t-shirt était si grand qu’ils ont rencontré des difficultés à fixer les manches. Heureusement, une équipe d’ingénieurs et des sangles spéciales ont permis de résoudre le problème. Pas moins de 2 000 spectateurs ont assisté à la remise officielle du certificat le 22 avril, qui s’est achevée par un concert du chanteur roumain Smiley.

La plus grande image humaine

L’association Asociatia 11even n’en est pas à son premier record. En 2018, à l’occasion du centenaire de l’union de la Transylvanie et de la Roumanie, elle a créé l’image humaine la plus grande d’un pays ou d’un continent. Ainsi, 4 807 roumains venus de plus de soixante villes du pays et âgés de 4 à 65 ans ont participé à cette entreprise en formant la carte de la Roumanie ainsi que le nombre 100 grâce à leur corps. Si vous êtes de passage en Roumanie et que vous souhaitez rapporter un souvenir, sachez qu'il est possible d'acheter le t-shirt le plus grand du monde dans les supermarchés Kaufland… En taille normale, bien-sûr !