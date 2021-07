[L'industrie c'est fou] Un t-shirt qui sauve des vies grâce à la 5G

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ZTE Selon ZTE, ce t-shirt peut effectuer un électrocardiogramme comme analyser la sueur de son porteur.

Après une édition 2020 annulée pour cause de pandémie, les aficionados des télécommunications ont enfin retrouvé le Mobile World Congress, plus grand rassemblement annuel du secteur. Entre une interview d'Elon Musk sur l'avenir de Starlink et des conférences sur les enjeux du cloud ou de l'intelligence artificielle, ils ont pu découvrir mercredi 30 juin la nouvelle innovation du chinois ZTE : un t-shirt intelligent.

Bénéfices de la 5G

Baptisé YouCare (rien à voir avec le moteur de recherche caritatif de Levallois-Perret), ce vêtement est doté de capteurs polymères minuscules intégrés dans le tissu. Selon l'équipementier, ceux-ci sont en mesure d'effectuer un électrocardiogramme du porteur, d’analyser sa respiration, les composantes de sa sueur, son effort musculaire et sa température corporelle.

Pour transmettre les données récoltées sur le mobile de l'utilisateur ou sur sa smartwatch, YouCare exploite la 5G. Une preuve concrète que cette technologie ne sert pas uniquement à « regarder du porno dans l'ascenseur en HD » (dixit le maire de Grenoble Eric Piolle) ou à « propager l'épidémie de Covid-19 » (selon votre voisin complotiste). Grâce à un logiciel médical intégré, les constantes vitales sont analysées en direct et les secours peuvent être prévenus si elles s'avèrent alarmantes.

Un marché en expansion

Encore au stade du développement, ce t-shirt entièrement conçu en Italie sera testé à l'automne prochain. Si ZTE n'a pas dévoilé de date de commercialisation, différents acteurs ont déjà exprimé leur enthousiasme. « Il s'agit d'une invention qui changera la vie et la qualité des soins médicaux de nombreux citoyens souffrant de problèmes de santé ou de maladies chroniques », a déclaré dans un communiqué le président de la Croix-Rouge italienne Francesco Rocca, partenaire du projet depuis 2018.

Ce n'est en tout cas pas la première fois qu'un textile innovant se présente comme LA meilleure façon d'améliorer la santé des citoyens. Il y a plus de quatre ans déjà, un Mexicain avait mis au point un soutien-gorge connecté censé détecter les signes de cancer du sein. Plus récemment, le français Parade a développé une chaussure à destination des ouvriers : capable de repérer les chutes graves, elle peut alerter les pompiers au plus vite. Selon le cabinet Juniper, le marché des vêtements intégrant des fonctions de suivi d’activité physique et de bien-être devrait atteindre 11,1 milliards de dollars en 2025, soit près de dix fois plus qu'en 2020.