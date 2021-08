[En images] La sous-station électrique, cœur du futur parc éolien offshore de Saint-Nazaire, a pris le large

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Bruno Bouvry - Imagine Air La sous-station électrique a été acheminée vers le parc offshore au large de Saint-Nazaire le 17 août 2021.

C’est un chantier titanesque qui est mené au large de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). D’ici fin 2022, 80 éoliennes géantes émergeront de la mer pour alimenter près de 20 % de l’électricité du département. Situées entre 12 et 20 kilomètres de la côte, ces éoliennes feront toutes converger leur production d’électricité vers les transformateurs d'une sous-station qui transmettra le courant sur le continent. Mardi 17 août, c’est cette sous-station qui a pris le large à bord d’un navire hors-normes pour être installée au cœur du futur parc offshore éolien. A LIRE AUSSI [Eolien en mer] Les Chantiers de l’Atlantique ont parié très tôt sur les sous-stations

Sous-station d'une puissance de 480 MG

Les transformateurs de la sous-station récolteront l’électricité des éoliennes pour augmenter la tension à 225 000 volts avant son injection dans le réseau terrestre via le poste RTE à Prinquiau. Réalisée par les Chantiers de l’Atlantique pour EDF Renouvelable, la sous-station reposera sur un « jacket », une plate-forme géante qui a été installée quelques jours plus tôt le 14 août sur la barge Stralsund. A cet occasion, un navire spécial a été affecté pour l’installation, le Pionnering spirit. Ce mastodonte de près de 400 mètres de l’armateur helvético-néerlandais Allseas est muni de deux grues géantes pour réaliser l’installation.

La sous-station génèrera 480 Mégawatts d’électricité, chipant la première place mondiale à la sous-station électrique Arkona d’une puissance de 385 Mégawatts. Construite par les Chantiers de l’Atlantique en 2018, Arkona se trouve aujourd’hui en mer Baltique allemande où elle alimente 400 000 foyers.

Le jacket transporté vers le parc offshore le 14 août 2021. Crédit : Bruno Bouvry - Imagine Air. La sous-station transportée vers le parc offshore le 17 août 2021. Crédit : Bruno Bouvry - Imagine Air.

80 éoliennes Haliade de General Electric

Ce sont les fameuses éoliennes géantes de General Electric, Haliade (150-6MW), qui composeront le parc offshore de Saint-Nazaire. Leur production mobilise 500 personnes de GE Renewable Energy dans l’usine d’assemblages des nacelles de Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique) et 200 autres personnes au bureau de Nantes GE pour l’ingénierie, le sourcing, et autres services. Les éoliennes seront posées au cours du printemps 2022 tandis que les câbles interturbines ont déjà été enfouis.

Le parc éolien appartient à la Région Pays de la Loire et entamera une phase d’exploitation et de maintenance de 25 ans dès sa mise en service. La maintenance des éoliennes sera assurée par EDF Renewables, Enbridge et GE Renewable Energy.

Le "jacket" et la sous-station avant leur départ. Crédit : Bruno Bouvry - Imagine Air.