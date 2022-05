En Bretagne, la transition écologique donne un nouvel élan à la filière voile

Tonnerre de Brest ! En ce début de mois de février, le One ocean summit, le premier sommet international consacré à la préservation des océans, attire la foule des grands jours dans la cité finistérienne. Près du château, ex-citadelle Vauban, une manifestation est en cours : L’aMer monte, le carnaval de la mer organisé par le collectif Kbal, témoigne des tensions qui se font jour dans le secteur maritime sur fond de dérèglement climatique. Amarré à l’un des pontons de la marina ce même jour, le voilier Grain de Sail apparaît comme le trait d’union entre ces deux événements. « C’est le premier voilier cargo moderne normé marine marchande internationale », se félicite sur le pont du navire Stefan Gallard, le directeur marketing de Grain de Sail, une entreprise créée et dirigée par des jumeaux, Olivier et Jacques Barreau.

Capacité d’emport : 50 tonnes. Longueur : 24 mètres. Lors de ses tournées, Grain de Sail transporte 10 000 à 20 000 bouteilles de vin biologique jusqu’à New York, puis du matériel humanitaire est livré dans les Caraïbes, où la cale est chargée de café et de cacao avant le retour à Saint-Malo ou à Brest. L’entreprise morlaisienne vient de passer commande d’un nouveau voilier d’une capacité de 350 tonnes, qui sera mis à l’eau en 2023. « Mettre autant de bateaux sur les mers est une hérésie, s’insurge Olivier Barreau. Si l’on ne réduit pas de manière massive la flotte mondiale, le développement de la force vélique ne servira à rien. » Le chantier naval Piriou, à Concarneau (Finistère), a remporté le contrat, estimé entre 7 et 10 millions d’euros. Il construira la coque dans son chantier de Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam.

Une filière en plein essor 61 entreprises déjà présentes dans la voile, 150 d’ici à cinq ans

déjà présentes dans la voile, 150 d’ici à cinq ans 155 emplois

28 millions d’euros de chiffre d’affaires

de chiffre d’affaires 45 % de la flotte mondiale pourraient utiliser la voile en 2050 Sources : Bretagne Développement Innovation 2021 ; Ministère des transports du Royaume-Uni, 2019

Recherche d’alternatives au fret polluant

