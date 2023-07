Création d’un consortium pour standardiser l’interconnexion dans le calcul intensif et l’IA

Standardiser une technologie d’interconnexion de serveurs dans les applications de calcul intensif et l’IA sur la base du protocole de réseaux locaux Ethernet. Telle est la mission affichée par le consortium Ultra Ethernet (UEC) lancé mercredi 19 juillet 2023 par neuf grandes entreprises des semi-conducteurs, des réseaux, du calcul intensif et de l’internet, dont AMD, Broadcom, Cisco, HPE, Intel, Meta et Microsoft.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]