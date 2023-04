Comment l'IA transforme la R&D et la production dans les cosmétiques

Plus besoin d’aller en boutique pour tester rouges à lèvres, fonds de teint ou crèmes hydratantes. Depuis quelques années, les consommateurs commencent à manipuler une myriade d’applications en ligne pour essayer virtuellement les produits. À l’aide du téléphone, une photo du visage permet d’analyser le grain de peau et les irrégularités, de prendre en compte des paramètres locaux comme la température, la météo, l’humidité ou l’indice UV, et d’appliquer virtuellement les solutions produits préconisées pour un rendu immédiat en images.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]