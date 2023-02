Atos à l’affût des solutions pour construire des supercalculateurs embarquant des technologies européennes

Le français Atos se targue d’être le seul constructeur européen de supercalculateurs. Une position qui en fait un instrument stratégique de souveraineté de l’Europe dans la course au calcul intensif. Mais dans deux des technologies clés des supercalculateurs, à savoir les processeurs de calcul et les accélérateurs de certaines tâches de traitement comme celles liées à l’intelligence artificielle, il dépend exclusivement de trois fournisseurs américains : Intel, AMD et Nvidia. Une dépendance qui pourrait bientôt s’atténuer .

