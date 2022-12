Comment le groupe Rossignol a repensé l'éco-conception de ses skis

A l’instar des panneaux sandwichs dans le bâtiment, les skis sont difficilement recyclables. Seulement 7% d’un ski conventionnel peut être valorisé, rappelle le groupe Rossignol. Au terme de trois ans de recherche et développement, le leader mondial du ski (1 230 employés, cinq usines dont trois en France et 313 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice 2021-2022), basé à Saint-Jean-de-Moirans (Isère), a néanmoins réussi à lancer Essential, une gamme de skis dont le taux de recyclabilité grimpe à 77%. «Avec notre implantation en montagne et la pratique du ski, nous vivons le changement climatique», rappelle David Bouvier, le directeur des produits.

A défaut de pouvoir freiner le réchauffement, le fabricant a commencé par décomposer ses skis. Au programme sous vos pieds, des matériaux fibro-plastiques, avec du polyuréthane thermoplastique (TPU), de l’ABS, de l’acier, de l’aluminium et du bois, sur 80% des skis du marché. De la fibre et de la résine sont ajoutés pour agréger et maintenir le tout, sans colle. Un mélange qui entrave le travail des recycleurs. Les skis sont passés dans un broyeur, pour récupérer l’acier et l’aluminium. Les autres parties constituent un broyat de matières agglomérées et polymérisées ensemble, dont la seule issue à ce jour est d’être transformé en combustibles.

Une nouvelle recette

[...]