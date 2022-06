Calcul de coûts de l’impression 3D, système de gestion de la qualité, terminaux intelligents... La sélection de logiciels du mois

Système de gestion de la qualité

Avec Teamcenter Quality, Siemens enrichit sa plateforme collaborative Teamcenter d’un eQMS (electronic Quality Management System / système de gestion de la qualité). L’éditeur délivre ainsi une suite de solutions pour gérer la qualité en boucle fermée, depuis la conception du produit jusqu’à son industrialisation et sa fabrication. Cette approche, sous forme de suite logicielle, assure la synchronisation des données entre les processus de développement des produits, la planification de la qualité et les démarches d’amélioration continue. Teamcenter Quality assure une traçabilité complète entre les différents services et une gestion des changements commune sur l’ensemble du cycle de vie du produit. Parmi les premiers modules livrés par le fabricant dans le cadre de la suite Teamcenter Quality figure l’outil de planification, le module assurance qualité, l’analyse des causes (Root Cause Analysis / RCA), ou encore un volet analytique pour visualiser les données relatives à cette gestion de la qualité. Pour les utilisateurs, l’ensemble de la suite Teamcenter Quality est accessible depuis un navigateur Web.

Fournisseur : Siemens Digital Industries Software

Outil de calcul de coûts de l’impression 3D

