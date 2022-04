Pompe cryogénique pour petite installation industrielle

Les pompes submersibles cryogéniques Artika série 300 fonctionnent en immersion dans un cryostat ou dans un réservoir cryogénique, pour le transfert de GNL dans les terminaux de petite et moyenne taille. Grâce à leur conception exempte de joints et à leurs paliers moteurs lubrifiés en continu par le GNL, ces appareils maintiennent des conditions froides pour des opérations de démarrage et d'arrêt. Disponibles en un ou deux étages, elles fonctionnent selon des débits jusqu’à 270 m3 /h, en continu comme en discontinu. Les pompes possèdent un inducteur hélicoïdal qui minimise la valeur du NPSH (hauteur de charge nette à l’aspiration) ainsi qu'un moteur intégré à utiliser avec un inverseur/VFD. L'absence d'éléments soumis à l'usure réduit l'entretien.

Fabricant : Vanzetti Engineering

Serre-câbles résistants aux charges de traction

[...]