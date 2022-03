«Avec la guerre en Ukraine, la stratégie dans les pays émergents va devoir être repensée» dans l'automobile, selon Bernard Jullien

La guerre en Ukraine ébranle une fois de plus le secteur automobile. Très présent en Russie, Renault a annoncé le 3 mars l’arrêt temporaire de plusieurs usines de sa filiale Avtovaz. Expert du secteur automobile et maître de conférences à l’Université de Bordeaux, Bernard Jullien analyse l’impact sur la stratégie internationale de Renault et sur le reste de la filière.