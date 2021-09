La Mégane E-Tech électrique, fer de lance de la nouvelle stratégie de Renault

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Renault La Mégane E-Tech électrique veut incarner le renouveau de la marque Renault.

Nouveau logo, nouvelle plateforme, nouvelle stratégie. Lundi 6 septembre, Renault a dévoilé la Mégane E-Tech Electric. En l’absence de Stellantis, la voiture fabriquée en France va représenter la filière automobile tricolore au salon IAA Mobility de Munich en Allemagne. Le modèle incarne aussi la “Renaulution”, le virage tactique du constructeur pour améliorer sa rentabilité.

Renault construit déjà la voiture électrique la plus vendue en France en 2020: la citadine Zoé. En branchant sa Mégane, le constructeur veut se renforcer sur un segment qui dégage plus de marges que les petites voitures: celui des compactes. "La technologie électrique est mature pour monter d’un cran et aller des clients du segment B aux clients du segment C", met en avant Bruno Vanel, le directeur de la performance produit de la marque au Losange. Selon l’entreprise, le segment C représente aujourd’hui 39% du marché européen.

