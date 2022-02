Airbus, Safran et Tikehau prennent les commandes d’Aubert et Duval

Le sauvetage d’Aubert et Duval aura bien lieu. Une étape décisive vient d’être franchie, après presque deux années de négociations. Airbus, Safran et Tikehau ACE Capital ont annoncé mardi 22 février avoir signé un accord avec le groupe minier et métallurgique Eramet dans le but de reprendre sa filiale. L’avionneur, le motoriste et la société d’investissement composent un consortium inédit visant à protéger une entreprise dont l’activité touche à la souveraineté de la filière aéronautique et militaire française. L’opération, qui doit obtenir l’avis des instances représentatives du personnel et les autorisations réglementaires nécessaires, devrait être effective d’ici la fin de l’année.

