A Gruissan, les eaux usées traitées permettent d'irriguer des vignes

Dans le massif de la Clape, près de Narbonne (Aude), 81 hectares de vignes sont irrigués depuis juin 2022 par des eaux traitées issues de la station d’épuration (step) de Narbonne-Plage, de l’agglomération du Grand Narbonne. Inauguré jeudi 22 septembre, le dispositif baptisé IrriAlt'Eau 2.0 a nécessité un investissement de 1,3 million d’euros. Le Grand Narbonne a bâti en 2021 en sortie de sa step une unité de traitement tertiaire de l’eau comprenant des unités de pompage, de filtration et de désinfection par UV et par chlore, ainsi que de stockage. Elle peut traiter 61 000 m3 d’eau de qualité sanitaire C (l’échelle allant de A à D) par an, soit 20% de la capacité de la step.

Pour assurer la distribution de l’eau jusqu’aux parcelles, l’association syndicale autorisée (ASA) de Gruissan, montée en 2019 par dix adhérents dont l’Inrae Pech Rouge, et la cave coopérative de Gruissan, a bâti une station de surpression collée à la step, un réseau d’irrigation collectif de 7,6 kilomètres et 13 mini-bornes d’irrigation. Les allocations d’eau sont gérées par le logiciel Andromède de la PME héraultaise Aquadoc. À la demande, le système ouvre les vannes pour l’alimentation des plants en goutte-à-goutte. «Cela devenait indispensable pour nous», relève le directeur de la cave coopérative de Gruissan, Frédéric Vrinat. A noter: cette eau traitée n’est pas concernée par les arrêtés préfectoraux de restriction d’eau et d’irrigation liés à la sécheresse.

