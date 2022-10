Quand les eaux usées de l'industrie reviennent dans le circuit

« Reuse » et « Reut », deux acronymes pour désigner la réutilisation des eaux usées traitées, sont devenus le leitmotiv des professionnels de l’eau face à la pénurie. Le gouvernement leur a emboîté le pas depuis l’épisode de sécheresse qui touche l’ensemble des régions métropolitaines. Il prévoit de multiplier cet usage par trois d’ici à 2025. « Trois fois pas grand-chose, cela ne fait toujours pas grand-chose », ironise Laurent Brunet, le directeur technique eau France de Suez. Car le taux de réutilisation des eaux usées traitées au niveau national oscille entre 0,6 et 0,8 %, contre 8 % en Italie, 15 % en Espagne et plus de 80 % en Israël. Dans la capitale de la Namibie, les eaux usées sont même réutilisées à 50 % en eau potable. « C’est la première fois que tout le monde se sent concerné, se réjouit Christophe Tanguy, le directeur des opérations du groupe Saur. Il faut faire avec les contraintes réglementaires, il est logique d’être extrêmement prudent. »

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]