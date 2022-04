[Présidentielle - 10 propositions à la loupe] A quoi pourrait bien servir un métavers européen ?

Le candidat de la start-up nation a mûri. Quand il présente son programme le 17 mars, Emmanuel Macron parle avant tout d'un plan d'investissement dans les deeptechs pour préparer le futur de la France. A la fin de ce chapitre, il évoque la création d'un métavers européen, sans préciser vraiment ce qu'il entend par là.

Investir dans les technologies clés

On retrouve la mesure dans le document qui présente le programme du candidat, au chapitre "une France créative et productive" (pages 16 et 17) à la rubrique "Culture". Le texte évoque un investissement pour construire "des métavers européens" (on notera le passage au pluriel), "et proposer des expériences en réalité virtuelle autour de nos musées, de notre patrimoine et de nouvelles créations, en protégeant les droits d'auteur et les droits voisins".

