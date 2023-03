[Édito] Axelera et B4C entament une alliance stratégique

L’actualité a été particulièrement riche, cette semaine, pour Axelera et Bioeconomy For Change (B4C). Les deux pôles de compétitivité, dédiés à la chimie, aux industries de procédé et à l’environnement, pour l’un, et à la bioéconomie, pour l’autre, ont d’abord été labellisés par l’État pour leur phase V, sans conditions. Ceci leur garantit un soutien annuel de neuf millions d’euros pendant quatre années supplémentaires, sur 2023-2026. Dans la foulée, ils ont annoncé une alliance stratégique sur les thématiques des produits et matériaux biosourcés et de l’usine écoefficiente, qui se trouvent à l’intersection de leurs domaines de compétences, pour accélérer l’industrialisation et le développement de solutions responsables, en France. Pour preuve de ces recoupements d’activités, sur les quelque 500 adhérents que compte chacun des pôles, une cinquantaine d'entre eux étaient déjà adhérents aux deux.

