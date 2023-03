Un projet d’élevage et de transformation de saumons trop gourmand en eau abandonné en Bretagne

Alors que les sécheresses vont devenir de plus en plus fréquentes en France, les projets industriels très consommateurs en eau sont scrutés à la loupe. En Bretagne malgré la promesse de 150 millions d'euros d'investissements et la création de 100 emplois, un projet de production de saumons d’élevage a été rejeté par les élus pour cette raison.