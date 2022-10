Comment Pure Salmon a bâti son projet d'implantation industrielle avec le territoire

L'entrée de l’estuaire charrie vents atlantiques, oiseaux de mer et sable dunaire. Cheveux au vent, Xavier Govare, le président de Pure Salmon France, sourit en contemplant le terrain de la rive sud de l’estuaire de la Gironde sur lequel son entreprise prévoit de construire une ferme d’élevage de saumons. Un remblai sableux gagné sur l’eau, bordé par un quai de 800 mètres de longueur en eaux profondes, sur lequel accoste encore une quinzaine de paquebots de croisière par an. Quatre grues de déchargement grises et jaunes, inutilisées, rappellent l’ancienne activité commerciale. Le Verdon-sur-Mer (Gironde), cité de 1 200 habitants en comptant les résidents secondaires, accueille à la pointe du Médoc l’un des sept terminaux gérés par le Grand port maritime de Bordeaux, le plus proche de l’Atlantique. Quelques jours plus tôt, Xavier Govare, ex-PDG de Labeyrie, présentait à la population son projet d’élevage de saumons, à Soulac-sur-Mer. Les 150 chaises n’ont pas suffi, mais hormis deux ou trois protestations, le ton n’est pas monté.

