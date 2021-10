TECHTEAM : L’évaluation de la maturité industrielle de l’entreprise, une étape cruciale chez Techteam

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

« Le diagnostic de maturité fait partie du processus de transformation, c’est une étape indispensable et structurante », explique Jana Gagner, consultante en transformation et outils décisionnels chez Techteam. « On cherche à faire un état des lieux exhaustif avant de proposer des solutions pour améliorer la performance ».

Pour cela, un outil d’évaluation comptant une centaine de questions est proposé à l’entreprise, à la fois aux opérationnels et aux managers. Réalisé sur une plateforme dédiée, il porte sur l’ensemble des métiers et évalue cinq grands axes : l’organisation et le management, les hommes au travail, la stratégie et l’environnement, les outils numériques et les technologies de production. Les résultats donnent une idée précise de la maturité de l’entreprise et déterminent où mettre le curseur pour la faire progresser plus efficacement. « C’est une vue de départ qui sera alimentée de façon dynamique au cours du processus de transformation pour imaginer l’étape suivante », reprend Jana Gagner.

« Ce diagnostic est à la fois la première étape mais il va également se nourrir des données que nous avons capitalisées depuis plus de 5 ans afin de permettre de prédire et de piloter la démarche Industry Dynamics que nous déployons », ajoute Sébastien Ricci, directeur général de Techteam.

En matière de transformation il faut être agile et réactif, cela nécessite de mesurer, suivre et piloter les actions au quotidien et de faire collaborer l’ensemble des parties prenantes. Nous installons dès le début du projet un cockpit digital basé sur notre plateforme que nos clients vont pouvoir utiliser au quotidien pour travailler efficacement. Ainsi au travers de nos projets nous proposons une expérience collaborative novatrice qui permet de donner une dynamique nouvelle dans les entreprises. « Cela correspond à la philosophie de Techteam, insuffler une Dynamique de changement basée sur le test and learn », souligne Sébastien Ricci. « Notre plateforme, par les retours d’expérience qu’il fournit, nous permet de nous améliorer sans cesse sur les enjeux de la transformation et de proposer le meilleur accompagnement possible pour nos clients ».

contact@fr-techteam.com

Contenu proposé par TECHTEAM