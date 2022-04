Stéphanie Lumbers rejoint le Febea comme directrice du développement durable

Le packaging devient un élément de plus en plus important dans le secteur cosmétique. Cette réalité se retrouve donc dans les organisations professionnelles, notamment au sein de la Fédération des entreprises de la beauté (Febea). L’association qui rassemble plus de 350 entreprises a nommé Stéphanie Lumbers au poste de directrice du développement durable.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]